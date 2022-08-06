«Радулов увлёкся пересадкой растений». «Ак Барс» высадил деревья в Альметьевске

Хоккеисты казанского «Ак Барса» посетили биологический класс в Альметьевске и с помощью учеников сначала подготовили деревья к посадке, затем высадили памятную аллею. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.
Также пресс-служба казанцев опубликовала видео, как форвард команды Александр Радулов занят пересадкой растений, и написала: «Александр Радулов увлёкся пересадкой растений».
Кроме того, казанцы показали, как высаживают деревья главный тренер команды Олег Знарок и советника исполнительного директора по хоккейной вертикали Зинэтула Билялетдинов. «Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок – лучшего тандема для посадки деревьев не существует», – написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Напомним, 1 июля Олег Знарок был назначен главным тренером «Ак Барса», а несколько дней назад Зинэтула Билялетдинов получил должность советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.
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