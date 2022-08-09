Генменеджер «Торпедо»: правительство США предостерегало Агостино, чтобы не ехал в Россию

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров поделился мнением о ситуации с иностранными хоккеистами.



«Переговоры ведутся всегда. До дедлайна могут быть любые изменения. Помимо политических вопросов, в системе усилился внутренний фильтр. В следующем сезоне КХЛ будет три легионера вместо пяти. Поэтому ценность того, чтобы развивать своих ребят, становится ещё выше.



Легионер должен прийти на определённую позицию и быть хорошим примером в раздевалке. Мы рассматривали вариант приглашения нескольких опытных иностранцев, которые могли бы приносить результат. Но это кратковременная история и за большие деньги, и ещё не факт, что они бы помогли.



Кенни Агостино приехал с действующим контрактом. И это был трансфер с большой буквы, потому что было много сложностей — зависали деньги, его предостерегало американское правительство, чтобы он не ехал в Россию. Мы были с Кенни в контакте все эти месяцы, и он сам был настроен положительно. Я очень рад, что удалось его в итоге привезти. Мы даже не представляем, под каким давлением ребята находятся в своих странах и какие они испытывают сложности — от оформления визы до переживаний их членов семей.



В других клуба говорят, что легионерам даже поступали угрозы? Как я понимаю, это больше касалось финских легионеров. У нас на контрактах было два шведа — Теодор Леннстрём и Даниэль Заар, и они с удовольствием продолжили бы играть здесь. Но они игроки сборной и на виду в своих странах, поэтому приняли решение уехать», — приводит слова Гафурова The Bookmaker Ratings.

Напомним, в конце декабря 2021 года Агостино продлил контракт с «Торпедо» на один сезон. В прошлом сезоне американец принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 18 шайб и отдал 20 результативных передач, суммарно набрав 38 очков. Агостино стал вторым лучшим снайпером и бомбардиром «Торпедо» в прошлом чемпионате, уступив лишь Дамиру Жафярову.