Игорь Никитин рассказал, как выбирает игроков из системы «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги первого матча на турнире в Уфе. Ярославцы уступили «Северстали» — 2:3.



«Первая встреча на турнире? Результат отрицательный. Удалений очень много, хорошо, что мы это можем исправить. Позитивное: создавали моменты, были игровые моменты в атаке. Сыграли молодые практически всю игру. Здесь планомерно проверяем. А так трудно судить: хорошая игра или плохая. До середины второго периода неплохая, после — немножко сумбурная. Завтра матч, особо некогда мусолить. Нужно подготовиться.



Нет реализации в большинстве? Здесь не нужно ни на что списывать. Элитный спортсмен тем и отличается, что не ищет проблем и ни на что не списывает. Не забил — значит, виноват, забил — значит, мастер.



Игра Ярослава Лихачёва в первой тройке? Смысл понятен. Мы знаем его сильные качества, и не только мы их знаем. Мы считаем, что он может их раскрыть в этой тройке. Мы даём ему шанс. Всё от него зависит: сможет ли он держать уровень, соответствовать партнёрам. Если он это сможет сделать, то сможет реализовать свой талант.



Игра 17-летнего защитника Симашëва? У него есть данные, есть задатки. Но не мы первопроходцы: немало было ребят с данными и задатками. Наша задача раскрыть его, помочь потенциал развивать и использовать. Его задача работать.



Игра Ивана Бочарова? Здесь не надо сказки рассказывать, что ничего страшного. Вот что ничего страшного — это однозначно. Ванька знает свои проблемы, тренер вратарей их знает. Может хорошо, что нет никакой иллюзии, мы знаем, над чем работать. Таких матчей в сезоне может много случиться. Не в плане неудачной игры вратаря: рикошеты, отскоки. Здесь команда должна правильно реагировать и перестраиваться. И Ваня в том числе.



Как выбираю игроков из системы? Я не буду рассуждать про систему. В первую команду приходят ребята молодые. По большому счёту они же должны прийти на место взрослых хоккеистов. Поэтому, как и в жизни, ты должен выиграть конкуренцию. Мы смотрим, может ли этот человек выдержать конкуренцию, может ли он цепляться за неё постоянно и регулярно. Потому что, естественно, в данный момент кто-то не готов, но мы видим его желание, потенциал, и тогда можно давать шанс. Когда ребята взрослые видят, что парень хочет, они терпеливо к этому относятся», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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