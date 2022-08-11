Гатиятулин похвалил всех игроков «Трактора» после победы над «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в матче с «Автомобилистом» на Мемориале Ромазана. Встреча команд закончилась со счётом 4:2.



«Приятно всегда побеждать, это даёт положительные эмоции. Но сейчас для нас важнее подготовиться к сезону. За счёт игр поправляем тактические моменты, ищем более эффективные сочетания.



Мыльников? Сегодня выглядел уверенно, молодец. За счёт этих игр, думаю, будет ещё прибавлять. Профессионально относится к тренировкам, матчам. Отдал результативную передачу? Молодец! Вообще всех похвалили сегодня – вторая игра за два дня, да, непросто, тяжело, но ребята выполняют все установки, играют», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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