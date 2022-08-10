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«Трактор» обыграл «Автомобилист» на Мемориале Ромазана

«Трактор» обыграл «Автомобилист» на Мемориале Ромазана
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На Мемориале Ромазана в Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился очередной матч. Встречались «Трактор» и «Автомобилист». Коллектив из Челябинска одержал победу со счётом 4:2.

В середине первого периода Александр Шепелев открыл счёт. Но уже через четыре минуты Егор Баранов восстановил равновесие в счёте. Тем не менее на перерыв «Автомобилист» ушёл в роли догоняющего. Вторую шайбу «Трактора» забросил Сергей Телегин.

В середине второго периода Теэму Пулккинен увеличил преимущество «Трактора». Вскоре Владимир Кузнецов сократил отставание в счёте, но точку в матче поставил Кирилл Капустин.

Помимо «Трактора» и «Автомобилиста», участие в турнире принимают «Амур» и «Металлург». «Трактор» лидирует, набрав четыре очка. У «Автомобилиста» два балла.

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
10 августа 2022, среда. 13:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шепелев (Ткачёв) – 09:28 (5x5)   1:1 Баранов (Плитин, Филяев) – 13:29 (5x5)   2:1 Телегин (Ткачёв, Капустин) – 19:59 (5x5)   3:1 Пулккинен (Шабанов, Калинин) – 29:33 (5x4)   3:2 Кузнецов (Василевский, Филяев) – 32:12 (4x5)   4:2 Капустин (Мыльников) – 39:52 (4x5)
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