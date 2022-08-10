«Трактор» обыграл «Автомобилист» на Мемориале Ромазана

На Мемориале Ромазана в Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился очередной матч. Встречались «Трактор» и «Автомобилист». Коллектив из Челябинска одержал победу со счётом 4:2.



В середине первого периода Александр Шепелев открыл счёт. Но уже через четыре минуты Егор Баранов восстановил равновесие в счёте. Тем не менее на перерыв «Автомобилист» ушёл в роли догоняющего. Вторую шайбу «Трактора» забросил Сергей Телегин.



В середине второго периода Теэму Пулккинен увеличил преимущество «Трактора». Вскоре Владимир Кузнецов сократил отставание в счёте, но точку в матче поставил Кирилл Капустин.



Помимо «Трактора» и «Автомобилиста», участие в турнире принимают «Амур» и «Металлург». «Трактор» лидирует, набрав четыре очка. У «Автомобилиста» два балла.