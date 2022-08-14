Германия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
Поделиться
На молодёжном чемпионате мира, который проходит в Канаде, состоялся очередной матч. В группе B встречались сборные Германии и Швейцарии. Матч завершился победой немцев со счётом 3:2.
Уже в начале встречи немецкая команда забросила две шайбы. На 5-й минуте отличился Беннет Росми, а затем шайбу забросил Томас Хайгль. В концовке первого периода Симон Кнак отыграл одну шайбу. Далее Хаакон Хенельт увеличил преимущество немцев, а в середине третьего периода Йонас Тайбель возродил интригу, но отыграться швейцарцам не удалось.
Германия набрала шесть очков, команда занимает 3-е место в турнирной таблице. Швейцарцы находятся на 4-м месте, у них нет набранных очков.
В следующем туре Германия встретится со Швецией, а Швейцария сыграет с Австрией.
U20 ЧМ-2022. Группа B
14 августа 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 2
Швейцария U20
1:0 Росми (Проске, Хайгль) – 05:37 (5x5) 2:0 Хайгль (Проске, Росми) – 08:16 (5x5) 2:1 Кнак (Алленшпах, Фахрни) – 19:51 (5x5) 3:1 Хенельт (Проске) – 36:43 (5x5) 3:2 Тайбель (Рицман, Алж) – 51:40 (5x5)
Комментарии
- 14 августа 2022
-
09:48
-
09:29
-
08:53
-
08:51
-
08:40
-
03:37
- 13 августа 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:22
-
23:06
-
22:27
-
22:09
-
21:07
-
20:17
-
19:49
-
18:44
-
18:39
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
17:12
-
16:33
-
16:10
-
15:28
-
15:05
-
14:48
-
14:33
-
14:23
-
14:16
-
14:06
-
13:51
-
13:47
-
13:26
-
12:29
-
12:19
Партнерский контент