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Германия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022

Германия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
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На молодёжном чемпионате мира, который проходит в Канаде, состоялся очередной матч. В группе B встречались сборные Германии и Швейцарии. Матч завершился победой немцев со счётом 3:2.

Уже в начале встречи немецкая команда забросила две шайбы. На 5-й минуте отличился Беннет Росми, а затем шайбу забросил Томас Хайгль. В концовке первого периода Симон Кнак отыграл одну шайбу. Далее Хаакон Хенельт увеличил преимущество немцев, а в середине третьего периода Йонас Тайбель возродил интригу, но отыграться швейцарцам не удалось.

Германия набрала шесть очков, команда занимает 3-е место в турнирной таблице. Швейцарцы находятся на 4-м месте, у них нет набранных очков.

В следующем туре Германия встретится со Швецией, а Швейцария сыграет с Австрией.

U20 ЧМ-2022. Группа B
14 августа 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 2
Швейцария U20
1:0 Росми (Проске, Хайгль) – 05:37 (5x5)   2:0 Хайгль (Проске, Росми) – 08:16 (5x5)   2:1 Кнак (Алленшпах, Фахрни) – 19:51 (5x5)   3:1 Хенельт (Проске) – 36:43 (5x5)   3:2 Тайбель (Рицман, Алж) – 51:40 (5x5)
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