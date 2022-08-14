Германия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022

На молодёжном чемпионате мира, который проходит в Канаде, состоялся очередной матч. В группе B встречались сборные Германии и Швейцарии. Матч завершился победой немцев со счётом 3:2.



Уже в начале встречи немецкая команда забросила две шайбы. На 5-й минуте отличился Беннет Росми, а затем шайбу забросил Томас Хайгль. В концовке первого периода Симон Кнак отыграл одну шайбу. Далее Хаакон Хенельт увеличил преимущество немцев, а в середине третьего периода Йонас Тайбель возродил интригу, но отыграться швейцарцам не удалось.



Германия набрала шесть очков, команда занимает 3-е место в турнирной таблице. Швейцарцы находятся на 4-м месте, у них нет набранных очков.

В следующем туре Германия встретится со Швецией, а Швейцария сыграет с Австрией.