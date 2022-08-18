«У него была мечта стать тренером в НХЛ». Мальцев — о назначении Брылина в «Нью-Джерси»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев прокомментировал назначение Сергея Брылина на должность ассистента тренера «Нью-Джерси Дэвилз».
«Очень рад за Сергея Владимировича Брылина, которого сегодня объявили ассистентом главного тренера «Нью-Джерси». Вот это уровень!
Самое глубокое уважение к нему испытываю. Брылин в мои первые годы в Северной Америке много помогал мне в быту и в хоккее. Сколько раз предлагал жить в его семье – лишь бы мне было комфортно. В фарме мы с Шараном постоянно в шутку спорили, чей Брылин батя. Кого посоветует поднять наверх.
Он не сильно раскручен в России, но, по мне, это тренер высочайшей квалификации и человек просто с несгибаемым характером. Очень заходили истории, как с «Нью-Джерси» они брали Кубок, а на следующий сезон его снова отправляли в АХЛ. В такой ситуации хрен знает, как себя поведёшь. А ближе к плей-офф возвращали в основу, и опять Кубок.
У него была мечта стать тренером в НХЛ, много об этом говорили. Вот опять на терпении, на характере. Несколько лет назад мог уехать главным в «Салават», даже мне звонили и спрашивали, какой он тренер. Но Сергей Владимирович остался и доказал. Пример», — написал Мальцев в телеграм-канале.
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