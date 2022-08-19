Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2022

Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2022
Комментарии

В пятницу, 19 августа, и в субботу, 20 августа, в Эдмонтоне (Канада) состоятся полуфинальные матчи в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

В рамках 1/2 финала сыграют следующие пары:

19 августа, 23:00 мск, Канада — Чехия;
20 августа, 3:00 мск, Швеция — Финляндия.

Матч за третье место и финал состоятся в ночь с 20 на 21 августа по московскому времени.

Напомним, молодёжный чемпионат мира должен был состояться в декабре 2021 года — январе 2022 года, но в связи с тяжёлой коронавирусной обстановкой был перенесён на лето 2022 года. Молодёжная сборная России по хоккею позже была отстранена от участия по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ), россиян на турнире заменила команда Латвии.

«Так же мы делали с русскими 30 лет назад!» Бурная реакция чехов на сенсацию на МЧМ «Так же мы делали с русскими 30 лет назад!» Бурная реакция чехов на сенсацию на МЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022