Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2022

В пятницу, 19 августа, и в субботу, 20 августа, в Эдмонтоне (Канада) состоятся полуфинальные матчи в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.



В рамках 1/2 финала сыграют следующие пары:



19 августа, 23:00 мск, Канада — Чехия;

20 августа, 3:00 мск, Швеция — Финляндия.



Матч за третье место и финал состоятся в ночь с 20 на 21 августа по московскому времени.



Напомним, молодёжный чемпионат мира должен был состояться в декабре 2021 года — январе 2022 года, но в связи с тяжёлой коронавирусной обстановкой был перенесён на лето 2022 года. Молодёжная сборная России по хоккею позже была отстранена от участия по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ), россиян на турнире заменила команда Латвии.