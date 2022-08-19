Тренер «Нью-Джерси» Брылин оценил вероятность того, что Фёдоров возглавит «Детройт»

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин поделился мнением, сможет ли наставник ЦСКА Сергей Фёдоров в будущем возглавить клуб Национальной хоккейной лиги.



«Самое главное, чтобы были желание и человек у руля команды, который бы тебе доверил такой ответственный пост в организации. Такое решение принимают в основном генменеджер или хозяин команды, поэтому всё возможно.



Тем более если посмотреть на Сергея Фёдорова в ЦСКА, то почему бы нет, он вообще легенда «Детройта». Если у него возникнет желание, шансы у него будут. Болельщики наверняка воспримут такое назначение очень благоприятно», – приводит слова Брылина ТАСС.



Напомним, Фёдоров выступал за «Детройт Ред Уингз» с 1990 по 2003 год, завоевав с клубом три Кубка Стэнли.