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Тренер «Нью-Джерси» Брылин оценил вероятность того, что Фёдоров возглавит «Детройт»

Тренер «Нью-Джерси» Брылин оценил вероятность того, что Фёдоров возглавит «Детройт»
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Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин поделился мнением, сможет ли наставник ЦСКА Сергей Фёдоров в будущем возглавить клуб Национальной хоккейной лиги.

«Самое главное, чтобы были желание и человек у руля команды, который бы тебе доверил такой ответственный пост в организации. Такое решение принимают в основном генменеджер или хозяин команды, поэтому всё возможно.

Тем более если посмотреть на Сергея Фёдорова в ЦСКА, то почему бы нет, он вообще легенда «Детройта». Если у него возникнет желание, шансы у него будут. Болельщики наверняка воспримут такое назначение очень благоприятно», – приводит слова Брылина ТАСС.

Напомним, Фёдоров выступал за «Детройт Ред Уингз» с 1990 по 2003 год, завоевав с клубом три Кубка Стэнли.

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