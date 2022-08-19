«Барыс» одолел «Металлург» и стал победителем Кубка президента Казахстана

Астанинский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в рамках Кубка президента Республики Казахстан, оказавшись сильнее со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).



Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — отличился канадский форвард «Металлурга» Филипп Майе. Всего через пять игровых минут усилиями Динмухамеда Кайыржана «Барыс» сравнял счёт. Ещё через полторы минуты в ворота «Металлурга» был назначен буллит, который реализовал Джереми Бракко. За две с половиной минуты до конца второго периода Энтони Луис забросил третью шайбу хозяев льда.



В третьем периоде «Металлург» предпринял попытку отыграться, Валерий Орехов сократил отставание магнитогорской команды до минимума, но на большее подопечных Ильи Воробьёва не хватило.



«Барыс» занял первое место на турнире, за три матча набрав пять баллов. В активе «Металлурга» четыре очка после трёх встреч, клуб по итогам турнира стал вторым.