Директор «Металлурга» — о Кошечкине: он понял, что есть ещё силы, и мы договорились

Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о подписании нового контракта с 39-летним вратарем Василием Кошечкиным.



«Вы же знаете, что Василий не сразу дал ответ. Ему требовалось время подумать. Когда вышел из отпуска, сказал, что хочет ещё поиграть. Мы подписались на год. Но Василий пришёл в отличных кондициях. Так было и в прошлом году. С возрастом человек мудреет и понимает, как лучше готовиться. Он понял, что есть ещё силы, и мы договорились.



Следующий сезон станет для Василия последним в карьере? Возможно. Некоторые нападающие играют до 50 лет, пусть и в чешской лиге. Но Ягр, насколько помню, закончил карьеру в НХЛ в 45 лет. Да, нагрузка на вратаря больше — он находится на льду все 60 минут. Думаю, всё будет зависеть и от того, как сложится сезон», — цитирует Ласькова «Спорт-экспресс».