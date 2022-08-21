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Невероятный сейв форварда Канады Мактавиша в овертайме финала МЧМ. Видео

Невероятный сейв форварда Канады Мактавиша в овертайме финала МЧМ. Видео
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Благодаря этому канадцы стали победителями турнира.

В овертайме финны были очень близки к голу, однако нападающий канадской сборной Мэйсон Мактавиш совершил невероятный сейв, выбив шайбу с линии ворот.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей»

Напомним, в турнире не принимали участие сборные России и Беларуси.

Отметим, изначально МЧМ-2022 должен был пройти прошлой зимой, но он был досрочно завершён на стадии группового этапа из-за пандемии коронавируса.

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