Стали известны подробности подписания контракта Романова с «Айлендерс»

Российский защитник Александр Романов подписал трёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».
Как стало известно «Чемпионату», хоккеист потратил один год контракта новичка два года назад, таким образом, у него в настоящий момент нет арбитрационных прав ещё два года. Кроме того, он не мог получить предложение от другого клуба ещё один год.
Романов подписал контракт и прибыл в «Монреаль» под конец сезона-2019/2020, но не сыграл ни одного матча, однако юридически ему был засчитан год по контракту новичка. В другом случае в настоящий момент игрок мог бы подписать лишь минимальное соглашение.
Зарплата 22-летнего россиянина по новому соглашению составит $ 2,5 млн в год. Романов стал игроком «Айлендерс» в результате трёхстороннего обмена из «Монреаль Канадиенс» в июле 2022 года.
В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги – 2021/2022 защитник принял участие в 79 встречах чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при полезности «-9».
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