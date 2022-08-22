Отец Романова отреагировал на подписание сыном контракта с «Айлендерс»

Станислав Романов, известный хоккейный агент и отец Александра Романова, представляющий интересы игрока в КХЛ, прокомментировал подписание сыном контракта с клубом.



«Конечно, мы рады всей семьёй, у Саши начался новый период в его карьере. Буду следить за сыном и за его карьерой в «Айлендерс». Мы очень довольны этим контрактом. Пусть всё у него получится», — сказал Романов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, 22-летний россиянин заключил с «Айлендерс» трёхлетний контракт, по которому будет получать $ 2,5 млн в год.



Ранее Романов выступал за «Монреаль Канадиенс», на его счету 133 матча в НХЛ, в которых он забросил четыре шайбы и отдал 15 голевых передач при полезности «-8». В плей-офф защитник сыграл в четырёх матчах и отметился одним голом.