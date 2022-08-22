Отец Романова отреагировал на подписание сыном контракта с «Айлендерс»

Станислав Романов, известный хоккейный агент и отец Александра Романова, представляющий интересы игрока в КХЛ, прокомментировал подписание сыном контракта с клубом.
«Конечно, мы рады всей семьёй, у Саши начался новый период в его карьере. Буду следить за сыном и за его карьерой в «Айлендерс». Мы очень довольны этим контрактом. Пусть всё у него получится», — сказал Романов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, 22-летний россиянин заключил с «Айлендерс» трёхлетний контракт, по которому будет получать $ 2,5 млн в год.
Ранее Романов выступал за «Монреаль Канадиенс», на его счету 133 матча в НХЛ, в которых он забросил четыре шайбы и отдал 15 голевых передач при полезности «-8». В плей-офф защитник сыграл в четырёх матчах и отметился одним голом.
- 22 августа 2022
-
20:17
-
19:50
-
19:35
-
19:10
-
18:57
-
18:54
-
18:24
-
18:21
-
18:03
-
17:25
-
16:30
-
16:15
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:13
-
14:08
-
13:29
-
13:23
-
13:13
-
13:08
-
12:49
-
12:32
-
12:21
-
12:15
-
12:11
-
12:07
-
10:33
-
10:15
-
09:02
-
08:36