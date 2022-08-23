Шведский защитник «Тампы» высказался о Сергачёве, подписавшем контракт на 8 лет и $ 68 млн

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о российском одноклубнике Михаиле Сергачёве. Он ответил на вопрос, как может измениться роль защитника после ухода Райана Макдоны.



«Наверняка он сделает шаг вперёд. Серги ещё очень молод. Такое ощущение, что он здесь уже очень давно. Он всё ещё стремится стать лучше. Его предел — небеса. Серги всё ещё молод. Он готов к большему. Серги много играет, но у него будет более важная роль, может быть, его будут больше выпускать в меньшинстве. Он по-прежнему ведёт игру в большинстве.



Нам было очень грустно видеть, что Мак уходит. Вы не можете заменить такого парня, его мастерство игры, блокшоты и лидерские качества в раздевалке. Но мы должны сделать всё возможное с тем, что у нас есть, и приход Иэна Коула очень поможет. Он игрок такого же типа, как Мак: блокирует много ударов, тоже победитель по характеру. Я снова очень воодушевлён нашими лидерами в защите. Но всё будет по-другому без Макдоны», — приводит слова Хедмана The Athletic.



Отметим, что в текущее межсезонье Сергачёв заключил новый восьмилетний контракт с «Тампой» на $ 68 млн. Он вступит в силу после завершения сезона-2022/2023. Сейчас Сергачёву 24 года.