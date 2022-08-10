The Athletic: Контракт Кучерова — лучший в «Тампе», соглашение Сергачёва — в числе худших

Журналист The Athletic Дом Лущишин составил рейтинг клубов Национальной хоккейной лиги по эффективности контрактов. Американский обозреватель выставил оценки командам, а также игрокам.
Лущишин выделил клубу НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» 12-е место, поставив «молниям» четвёрку с минусом. По мнению журналиста, лучший контракт команды принадлежит российскому нападающему Никите Кучерову, который заслужил пятёрку — лучший показатель среди игроков атаки. Такую же оценку поставили и защитнику Виктору Хедману. Четвёрки с плюсом удостоились форварды Стивен Стэмкос и Росс Колтон.
В число худших соглашений «Тампы» попал контракт российского защитника Михаила Сергачёва, которому поставили тройку с минусом — худший результат среди игроков обороны и третий с конца во всей команде. Более низкую оценку получили лишь нападающие Ник Пол и Энтони Чирелли — по двойке.
Отметим, что контракт Владислава Наместникова Лущишин оценил на тройку с плюсом.
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