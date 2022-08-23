«Ой-ой-ой». Словацкий журналист — о переходе голкипера сборной в клуб КХЛ
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Журналист словацкого издания Sport.sk Мартин Тотх-Ваньо прокомментировал подписание голкипером Адамом Гуской контракта с нижегородским «Торпедо».
«Ой-ой-ой. Адам Гуска отказывается от борьбы в НХЛ, пополняя список словаков в КХЛ», — написал журналист в своих соцсетях.
25-летний вратарь подписал с «Торпедо» соглашение сроком на один год.
На драфте Национальной хоккейной лиги 2015 года словак был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в седьмом раунде под общим 184-м номером. На счету Гуски одна встреча за основную команду «рейнджеров» в рамках НХЛ. Также он играл за фарм-клуб «Рейнджерс» в АХЛ — «Хартфорд Вулф Пэк», клубы студенческих лиг США и команду Хоккейной лиги восточного побережья — «Мэн Мэринерз».
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