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ЦСКА в товарищеском матче одержал уверенную победу над «Спартаком»

ЦСКА в товарищеском матче одержал уверенную победу над «Спартаком»
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Московский ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в рамках товарищеского матча со счётом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов, Даррен Диц, Максим Мамин и Сергей Плотников. У «Спартака» голами отметились Захар Арзамасцев, Шейн Принс и Данила Квартальнов.

Подопечные Сергея Фёдорова откроют новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги 1 сентября, сыграв в матче за Кубок Открытия с магнитогорским «Металлургом». «Спартак» проведёт первый матч сезона дома, приняв хабаровский «Амур» (2 сентября).

Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале 2022 года «Магнитку» (4-3).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 августа 2022, вторник. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 3
Спартак
Москва
1:0 Григоренко (Плотников, Юртайкин) – 03:21 (5x4)   1:1 Арзамасцев (Квартальнов, Савиков) – 16:19 (5x5)   2:1 Соркин (Карнаухов, Шарыченков) – 27:05 (4x5)   3:1 Окулов (Каменев) – 29:31 (5x5)   4:1 Диц (Соркин, Каменев) – 39:06 (5x4)   4:2 Принс (Вароне) – 49:22 (6x5)   5:2 Мамин (Окулов, Нестеров) – 49:30 (5x5)   6:2 Плотников (Юртайкин) – 52:06 (5x5)   6:3 Квартальнов (Чибриков) – 54:25 (5x5)
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