ЦСКА в товарищеском матче одержал уверенную победу над «Спартаком»

Московский ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в рамках товарищеского матча со счётом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов, Даррен Диц, Максим Мамин и Сергей Плотников. У «Спартака» голами отметились Захар Арзамасцев, Шейн Принс и Данила Квартальнов.
Подопечные Сергея Фёдорова откроют новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги 1 сентября, сыграв в матче за Кубок Открытия с магнитогорским «Металлургом». «Спартак» проведёт первый матч сезона дома, приняв хабаровский «Амур» (2 сентября).
Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале 2022 года «Магнитку» (4-3).
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