Романов — о сравнении Рублёвки с Лонг-Айлендом: не знаю, как местные котируют это место

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов, недавно подписавший контракт с клубом, рассказал о Лонг-Айленд-Сити.

«Что такое Лонг-Айленд – типа Рублёвки? Не знаю, Рублёвка или нет, как местные котируют это место. Это полуостров в 45 минутах от Нью-Йорка, аппендикс Нью-Йорка. С учётом постоянных пробок, мы в Нью-Йорк пока даже не пытались доехать, хотя я здесь уже две – две с половиной недели. Но на пробки тратишь час – час двадцать в одну сторону.

Заранее ли я приехал? Конечно, чтобы быстрее освоиться, знакомиться с партнёрами по команде, искать жильё. Легко ли его найти? Совершенно не легко. Сложности в том, что рынок, возможно, и обширный, но подходящие варианты найти тяжело», – передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.