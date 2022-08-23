А. Романов: Шестёркин выиграл «Везину» в этом году, Сорокину это по силам в следующем

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов поделился мнением об одноклубнике, российском голкипере Илье Сорокине.
«С Ильёй общаемся, каждый день видимся на тренировке. С женой часто заезжаем к нему в гости, мы всегда на контакте. Я его уже знаю, мы два года с ним в ЦСКА играли. Классный парень, отличный партнёр. Отношения у нас нормальные.
Чем Сорокин круче Шестёркина? Не скажу, что кто-то из них круче, они оба хорошие вратари. Всему своё время. Шестёркин выиграл «Везину» в этом году, Сорокину по силам это сделать в следующем году. Придёт время каждого. Я не играл много против Шестёркина, не играл с ним в команде, не знаю его сильные и слабые стороны. Оба вратари хорошие и доказывают это, выходя на лёд», – передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 августа 2022
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