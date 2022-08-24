Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: не можем оказаться в замкнутом пространстве и играть с Беларусью и Казахстаном

Ларионов: не можем оказаться в замкнутом пространстве и играть с Беларусью и Казахстаном
Комментарии

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, ныне возглавляющий «Торпедо», поделился мнением о санкциях против российских хоккеистов.

«Хоккей – игра, которая должна развиваться глобально. Мы не можем оказаться в замкнутом пространстве, где ты постоянно играешь с Казахстаном, Беларусью, ещё с кем-то, при всём к ним уважении.

Хоккей развивается там, где выступают сильнейшие игроки. Там, где ты можешь понять, на каком уровне находишься. И поэтому для ребят, конечно, это большой минус.

Мы иногда заблуждаемся в своих решениях, когда говорим, что справимся без кого-то. Нет, так не будет. Игра должна быть в том ракурсе, где ты понимаешь, что у тебя в соперниках лучшие молодые игроки Европы и Северной Америки. И тем ребятам, которые пропускают эти два года, конечно, данная ситуация может помешать раскрыть свой потенциал полностью.

Я сам это видел на практике, когда возглавлял молодёжную сборную, и мы из-за пандемии лишились возможности проверить себя на фоне сильнейших в ряде выставочных турниров, которые были отменены. И это не дало возможности полностью раскрыть пацанов. А сейчас ситуация ещё сложнее.

И мы за это ещё будем платить в ближайшие годы. Для ребят иметь возможность играть на международном уровне против своих сверстников – это колоссальный опыт, который необходим нашему хоккею, нашим мальчишкам», – цитируют Ларионова «Известия».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022