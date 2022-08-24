Ларионов: не можем оказаться в замкнутом пространстве и играть с Беларусью и Казахстаном

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, ныне возглавляющий «Торпедо», поделился мнением о санкциях против российских хоккеистов.
«Хоккей – игра, которая должна развиваться глобально. Мы не можем оказаться в замкнутом пространстве, где ты постоянно играешь с Казахстаном, Беларусью, ещё с кем-то, при всём к ним уважении.
Хоккей развивается там, где выступают сильнейшие игроки. Там, где ты можешь понять, на каком уровне находишься. И поэтому для ребят, конечно, это большой минус.
Мы иногда заблуждаемся в своих решениях, когда говорим, что справимся без кого-то. Нет, так не будет. Игра должна быть в том ракурсе, где ты понимаешь, что у тебя в соперниках лучшие молодые игроки Европы и Северной Америки. И тем ребятам, которые пропускают эти два года, конечно, данная ситуация может помешать раскрыть свой потенциал полностью.
Я сам это видел на практике, когда возглавлял молодёжную сборную, и мы из-за пандемии лишились возможности проверить себя на фоне сильнейших в ряде выставочных турниров, которые были отменены. И это не дало возможности полностью раскрыть пацанов. А сейчас ситуация ещё сложнее.
И мы за это ещё будем платить в ближайшие годы. Для ребят иметь возможность играть на международном уровне против своих сверстников – это колоссальный опыт, который необходим нашему хоккею, нашим мальчишкам», – цитируют Ларионова «Известия».
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