«Спартак» в овертайме обыграл «Витязь» в первом матче Кубка мэра Москвы

Московский «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы одержал победу над подмосковным «Витязем» в овертайме со счётом 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».



В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились нападающие Максим Цыплаков (дубль), Дмитрий Кугрышев, Александр Хохлачёв и защитник Егор Савиков. У «Витязя» голы забили форварды Владислав Кара, Виталий Попов, Тайлер Граовац, а также защитник Жереми Руа.



Отметим, что в группе вместе со «Спартаком» и «Витязем» также играет «Куньлунь Ред Стар». В группе А выступают «Амур», московское «Динамо» и ЦСКА.



Сегодня, 25 августа, на турнире пройдёт ещё одна встреча: в 18:30 мск начнут играть ЦСКА и московское «Динамо».