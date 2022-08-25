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«Спартак» в овертайме обыграл «Витязь» в первом матче Кубка мэра Москвы

«Спартак» в овертайме обыграл «Витязь» в первом матче Кубка мэра Москвы
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Московский «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы одержал победу над подмосковным «Витязем» в овертайме со счётом 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились нападающие Максим Цыплаков (дубль), Дмитрий Кугрышев, Александр Хохлачёв и защитник Егор Савиков. У «Витязя» голы забили форварды Владислав Кара, Виталий Попов, Тайлер Граовац, а также защитник Жереми Руа.

Отметим, что в группе вместе со «Спартаком» и «Витязем» также играет «Куньлунь Ред Стар». В группе А выступают «Амур», московское «Динамо» и ЦСКА.

Сегодня, 25 августа, на турнире пройдёт ещё одна встреча: в 18:30 мск начнут играть ЦСКА и московское «Динамо».

Кубок мэра Москвы. Группа B
25 августа 2022, четверг. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Хохлачёв (Локтионов, Кугрышев) – 03:05 (5x5)   2:0 Цыплаков (Квартальнов) – 10:44 (5x5)   2:1 Граовац (Абросимов) – 12:02 (5x5)   2:2 Руа (Смолин) – 15:56 (5x3)   2:3 Попов (Воронков, Кара) – 28:53 (5x5)   3:3 Савиков (Свечков, Цыплаков) – 34:50 (5x5)   4:3 Цыплаков (Арзамасцев, Соколов) – 42:30 (5x5)   4:4 Кара (Галузин, Головков) – 59:21 (6x5)   5:4 Кугрышев (Савиков) – 62:37 (3x3)
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