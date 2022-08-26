Романов рассказал о драке на тренировке «Монреаля» с форвардом, перешедшим в «Динамо» Мн
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Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о драке на тренировке «Монреаль Канадиенс» с форвардом Седриком Пакеттом в феврале 2022 года. В настоящий момент канадец является игроком минского «Динамо».
«Тогда ещё сезон шёл не поймёшь как, мы всё проигрывали. Нервы на пределе. Он неудачно вошёл со мной в контакт, упал, ему это не понравилось. Отступать я особо не отступаю. Там особо и драки не было – потолкались да разошлись.
В ЦСКА Нестеров шпынял, был как дядька. В «Монреале» такой человек был? Шпынял – это неправильное слово, просто он помогал во всём, много подсказывал. Как старший товарищ. В «Монреале» Ши Уэбер давал советы, наставления, как правильно действовать», — сказал Романов, общаясь с журналистами.
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