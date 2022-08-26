Жамнов оценил шансы «Спартака» на выход в плей-офф КХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мнением о шансах московского «Спартака» на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



«Думаю, у «Спартака» хорошие шансы на выход в плей-офф. Но конкретно сказать тяжело, так как «Спартак» просматривает очень много молодых ребят. Посмотрим, как команда сыграет на Кубке мэра Москвы. Команда до этого времени ещё не проводила [матчи] в оптимальном составе», — приводит слова Жамнова ТАСС.



Отметим, что Жамнов является советником председателя наблюдательного совета «Спартака».



Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и «Металлургом». «Спартак» первый матч проведёт 2 сентября с «Амуром».