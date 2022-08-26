Жамнов оценил шансы «Спартака» на выход в плей-офф КХЛ
Поделиться
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мнением о шансах московского «Спартака» на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Думаю, у «Спартака» хорошие шансы на выход в плей-офф. Но конкретно сказать тяжело, так как «Спартак» просматривает очень много молодых ребят. Посмотрим, как команда сыграет на Кубке мэра Москвы. Команда до этого времени ещё не проводила [матчи] в оптимальном составе», — приводит слова Жамнова ТАСС.
Отметим, что Жамнов является советником председателя наблюдательного совета «Спартака».
Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и «Металлургом». «Спартак» первый матч проведёт 2 сентября с «Амуром».
Комментарии
- 26 августа 2022
-
15:59
-
15:44
-
15:38
-
15:29
-
15:14
-
14:33
-
14:05
-
13:42
-
13:32
-
12:38
-
12:26
-
11:45
-
11:11
-
10:30
-
09:43
-
09:36
-
09:00
-
08:33
-
08:17
-
08:10
- 25 августа 2022
-
23:48
-
23:02
-
22:47
-
22:26
-
22:12
-
22:07
-
22:05
-
22:01
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:32
-
21:28
-
21:01
Партнерский контент