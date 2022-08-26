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«Северсталь» переиграла «Авангард» на турнире имени Пучкова

«Северсталь» переиграла «Авангард» на турнире имени Пучкова
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«Авангард» и «Северсталь» встречались между собой в рамках турнира имени Николая Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Она завершилась победой команды из Череповца со счётом 4:2 (4:0, 0:2, 0:0).

«Северсталь» отличилась четыре раза уже в первом периоде. По разу смогли забросить Давид Думбадзе, Даниил Вовченко, Семён Луговяк и Игорь Гераськин. Во втором периоде «Авангард» смог немного сократить отставание. По разу чужие ворота поразили Наиль Якупов и Иван Телегин. Больше заброшенный шайб не было.

Ранее СКА и «Сочи» встречались на турнире имени Николая Пучкова. Матч прошёл на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Он завершился крупной победой армейцев со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
26 августа 2022, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Моисеев, Демидов) – 02:15 (5x4)   0:2 Вовченко (Гераськин, Пилипенко) – 05:47 (5x4)   0:3 Луговяк – 07:43   0:4 Гераськин – 08:36   1:4 Якупов (Бродхёрст) – 25:09 (5x4)   2:4 Телегин (Гуляев, Михайлов) – 37:11 (5x4)
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