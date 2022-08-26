«Северсталь» переиграла «Авангард» на турнире имени Пучкова

«Авангард» и «Северсталь» встречались между собой в рамках турнира имени Николая Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Она завершилась победой команды из Череповца со счётом 4:2 (4:0, 0:2, 0:0).



«Северсталь» отличилась четыре раза уже в первом периоде. По разу смогли забросить Давид Думбадзе, Даниил Вовченко, Семён Луговяк и Игорь Гераськин. Во втором периоде «Авангард» смог немного сократить отставание. По разу чужие ворота поразили Наиль Якупов и Иван Телегин. Больше заброшенный шайб не было.



Ранее СКА и «Сочи» встречались на турнире имени Николая Пучкова. Матч прошёл на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Он завершился крупной победой армейцев со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).