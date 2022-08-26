«Северсталь» переиграла «Авангард» на турнире имени Пучкова
Поделиться
«Авангард» и «Северсталь» встречались между собой в рамках турнира имени Николая Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Она завершилась победой команды из Череповца со счётом 4:2 (4:0, 0:2, 0:0).
«Северсталь» отличилась четыре раза уже в первом периоде. По разу смогли забросить Давид Думбадзе, Даниил Вовченко, Семён Луговяк и Игорь Гераськин. Во втором периоде «Авангард» смог немного сократить отставание. По разу чужие ворота поразили Наиль Якупов и Иван Телегин. Больше заброшенный шайб не было.
Ранее СКА и «Сочи» встречались на турнире имени Николая Пучкова. Матч прошёл на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Он завершился крупной победой армейцев со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
26 августа 2022, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Моисеев, Демидов) – 02:15 (5x4) 0:2 Вовченко (Гераськин, Пилипенко) – 05:47 (5x4) 0:3 Луговяк – 07:43 0:4 Гераськин – 08:36 1:4 Якупов (Бродхёрст) – 25:09 (5x4) 2:4 Телегин (Гуляев, Михайлов) – 37:11 (5x4)
Комментарии
- 26 августа 2022
-
23:44
-
23:11
-
22:34
-
22:12
-
22:09
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:40
-
21:36
-
21:32
-
21:21
-
21:18
-
21:08
-
21:05
-
21:03
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:29
-
20:27
-
20:25
-
20:17
-
19:56
-
19:34
-
19:24
-
19:00
-
18:46
-
18:32
-
18:15
-
17:59
-
17:30
Партнерский контент