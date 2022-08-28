Тафгай Гарет Хант вернулся в «Куньлунь»

В «Куньлунь Ред Стар» возвращается нападающий китайского происхождения Гарет Хант, сообщает пресс-служба клуба.



«Игрок редкой ныне специализации, Хант выступал за нас в сезоне-2019/2020 и отметился голевой передачей. И не только ей. Контракт с Хантом подписан на один сезон и носит двусторонний характер», — говорится в сообщении клуба.



В 28 матчах за «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант набрал 63 минуты штрафа. После матча с «Торпедо» в декабре 2019 года игрок получил 5-матчевую дисквалификацию. В прошлом сезоне нападающий выступал за румынский клуб «Корона Брашов». В чемпионате Румынии он провёл 39 матчей, в которых набрал 49 (21+28) очков при 152 минутах штрафа.



Напомним, сегодня, 28 августа, «Куньлунь Ред Стар» сыграет с ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы. Старт встречи – в 18:00 мск.

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