Тафгай Гарет Хант вернулся в «Куньлунь»

В «Куньлунь Ред Стар» возвращается нападающий китайского происхождения Гарет Хант, сообщает пресс-служба клуба.
«Игрок редкой ныне специализации, Хант выступал за нас в сезоне-2019/2020 и отметился голевой передачей. И не только ей. Контракт с Хантом подписан на один сезон и носит двусторонний характер», — говорится в сообщении клуба.
В 28 матчах за «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант набрал 63 минуты штрафа. После матча с «Торпедо» в декабре 2019 года игрок получил 5-матчевую дисквалификацию. В прошлом сезоне нападающий выступал за румынский клуб «Корона Брашов». В чемпионате Румынии он провёл 39 матчей, в которых набрал 49 (21+28) очков при 152 минутах штрафа.
Напомним, сегодня, 28 августа, «Куньлунь Ред Стар» сыграет с ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы. Старт встречи – в 18:00 мск.
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