Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

С. Фёдоров и Айрленд обменялись памятными наградами в честь Суперсерий 70-х годов

С. Фёдоров и Айрленд обменялись памятными наградами в честь Суперсерий 70-х годов
Комментарии

Главные тренеры ЦСКА и «Куньлунь Ред Стар», Сергей Фёдоров и Грег Айрленд, обменялись памятными наградами перед финальным матчем Кубка мэра Москвы.

«Хоккейная дипломатия здесь: Сергей Фёдоров и Грег Айрленд обмениваются рукопожатиями перед финальной игрой Кубка мэра Москвы. Оба держат в руках памятные награды: Фёдоров — в честь Суперсерии между «Монреаль Канадиенс» и ЦСКА 1975 года, Айрленд — в честь Суперсерии 1972 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что в первом периоде матча между ЦСКА и «Куньлунем» счёт 1:0 в пользу армейцев. Счёт в игре на 16-й минуте открыл Виталий Абрамов с передачи Никиты Нестерова. Ранее во встрече за третье место «Спартак» обыграл «Амур» (2:0), а в матче за пятую строчку московское «Динамо» переиграло «Витязь» (2:1).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022