С. Фёдоров и Айрленд обменялись памятными наградами в честь Суперсерий 70-х годов

Главные тренеры ЦСКА и «Куньлунь Ред Стар», Сергей Фёдоров и Грег Айрленд, обменялись памятными наградами перед финальным матчем Кубка мэра Москвы.
«Хоккейная дипломатия здесь: Сергей Фёдоров и Грег Айрленд обмениваются рукопожатиями перед финальной игрой Кубка мэра Москвы. Оба держат в руках памятные награды: Фёдоров — в честь Суперсерии между «Монреаль Канадиенс» и ЦСКА 1975 года, Айрленд — в честь Суперсерии 1972 года», — говорится в сообщении.
Отметим, что в первом периоде матча между ЦСКА и «Куньлунем» счёт 1:0 в пользу армейцев. Счёт в игре на 16-й минуте открыл Виталий Абрамов с передачи Никиты Нестерова. Ранее во встрече за третье место «Спартак» обыграл «Амур» (2:0), а в матче за пятую строчку московское «Динамо» переиграло «Витязь» (2:1).
- 28 августа 2022
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