«Привет, как дела?» «Куньлунь» обратился к «Сочи» после подписания тафгая Ханта
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Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» иронично отреагировала на подписание контракта с канадским тафгаем Гаретом Хантом.
«Привет, как дела?» – написал телеграм-канал «Ред Стар», обратившись к аккаунту хоккейного клуба «Сочи».
«Куньлунь» и «Сочи» встретятся в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 16 сентября (начало — в 19:00 мск).
Напомним, Хант ранее выступал за китайский клуб в сезоне-2019/2020. В 28 матчах за «Куньлунь» он отметился 63 минутами штрафа. После матча с «Торпедо» в декабре 2019 года игрок получил пятиматчевую дисквалификацию.
В прошлом сезоне Хант выступал за румынский клуб «Корона Брашов», проведя 39 матчей, в которых набрал 49 (21+28) очков при 152 минутах штрафа.
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