Морроу — о квартирах в Сочи: это цена за жизнь весь год в тепле

Защитник ХК «Сочи» Джо Морроу рассказал о первых впечатлениях от жизни в городе.



«К сожалению, побыл в Сочи всего пару дней, но успел погулять по городу. Сейчас в Сочи очень жарко, большая влажность и очень много людей. Знаю, что русские любят ездить в отпуск в Сочи. Там очень красиво – солнце, голубое небо, повсюду бассейны, пляж и море. Всё выглядит красиво, хочу получше познакомиться с городом.

Пожалуй, это самое экзотичное место, где я играл. Я никогда не играл в команде из города, в котором растут пальмы. А так, конечно, бывал на выездах во Флориде, Калифорнии, Аризоне, но большую часть сезона там не проводил.



Цены на квартиры ещё не смотрел, но ребята рассказывали, что там очень дорого. Говорят, цены плавают в зависимости от сезона. Что ж, это цена за то, что живёшь весь год в тепле, без снега», — сказал Морроу в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Полное интервью с Джо Морроу читайте на «Чемпионате»: