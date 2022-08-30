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Главный тренер «Авангарда» сообщил, какие тройки нападения начнут регулярку КХЛ

Главный тренер «Авангарда» сообщил, какие тройки нападения начнут регулярку КХЛ
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Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, в каких сочетаниях в нападении клуб начнёт регулярный сезон КХЛ.

«Нас ждёт нелёгкий сезон, особенно начало. Но я очень доволен, как ребята отработали летом, все справились с нагрузками. На первую игру мы определились с тройками. Это Толчинский — Найт — Буше, Ткачёв — Бродхёрст — Грицюк, Брюквин — Малыхин — Якупов и Жарков — Телегин — Дедунов.

Больше чем уверен, что Береглазов будет готов к старту сезона, Дергачёву ещё надо набирать кондиции, спустим его в ВХЛ на пару матчей. Шевченко катался вчера, он не может пока нормально бросать, не было смысла его сегодня выпускать. Телегин центральный? В игре со СКА мне очень понравилось, как Телегин играл в центре, много выиграл вбрасываний. На данный момент у нас пока Дергачёв и Шевченко травмированы, так что других вариантов нет», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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