Рябыкин: тренер «Авангарда» Микульчик перенёс операцию. Был наказан за любовь к футболу

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рыбякин рассказал, где начнут сезон молодые игроки клуба, а также об операции Олега Микульчика, входящего в тренерский штаб омичей.



«17-летний Михаил Гуляев начнёт сезон в ВХЛ, он молодой талантливый игрок, ему ещё много надо работать. Мы ему дали много поиграть летом, у него были хорошие и плохие матчи, но это нормально для молодого парня. В данный момент ему важнее играть, чем сидеть на лавке. Тимофей Давыдов начинает сезон с «Авангардом», он будет в обойме.



Что с Олегом Микульчиком, которого давно не видно в деле (старший тренер «Авангарда». — Прим. «Чемпионата»)? Олег Антонович просто любит футбол, решил поиграть с журналистами во время турнира в Сочи, и за это был наказан. Он перенёс операцию, ему предстоит восстановление, пока не могу сказать, сколько времени оно займёт», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.