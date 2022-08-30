Рябыкин: 68 матчей — большой плюс для КХЛ. Но тренеры использовали паузы в своих целях

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мнением о 68 встречах в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.



«Я согласен, что для лиги большой плюс, что будет 68 матчей. Чем больше игр, тем больше интриги. Но тренеры использовали паузы на игры сборной, травмированные восстанавливались, сейчас этого времени не будет. Но все в равных условиях.



Перемены после назначения главным тренером? Конечно, мне пришлось немного измениться в профессиональном плане, но это нормально, не такая большая проблема. В личном же плане ничего не поменялось», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, в первом матче сезона «Авангард» в гостях сыграет с «Витязем» (3 сентября).