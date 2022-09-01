Анисин дебютировал с красивейшим голевым пасом в чемпионате Беларуси. Видео

Вчера, 31 августа, завершился матч 1-го тура чемпионата Беларуси между жлобинским «Металлургом» и «Юностью». «Металлург» одолел своего соперника со счетом 2:1.
Примечательно, что в одном из голов поучаствовал 34-летний россиянин Михаил Анисин. Он отдал красивейший голевой пас на не менее опытного партнёра по команде 35-летнего белоруса Сергея Костицына, который замкнул передачу. Это была дебютная игра для Анисина в чемпионате Беларуси.
ВИДЕО голевой передачи Анисина можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Также в свой день рождения, в свою юбилей, голом за «Металлург» отметился Алексей Михнов. Этому хоккеисту исполнилось в день матча 40 лет.
Анисин подписал контракт с клубом «Металлург-Жлобин» 11 августа. Отмечается, что соглашение с 34-летним хоккеистом заключено до конца сезона.
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