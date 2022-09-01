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Участник Суперсерии и основатель «Тампы» Эспозито рассказал о хороших отношениях с Путиным

Участник Суперсерии и основатель «Тампы» Эспозито рассказал о хороших отношениях с Путиным
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Участник хоккейной Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады и основатель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фил Эспозито рассказал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

«Знаю, что есть и советский фильм про Суперсерию, и тоже не уверен, что он получился хорошим – слишком много упускается. Я делал документальный фильм, который назывался Espose Russia. Мы собирались его выпустить в этом году, но там был один сегмент, в котором мы собирались снимать Владимира Путина, и он давал согласие на это, но началась пандемия коронавируса, и мы не смогли приехать в Россию. Если получится уговорить Путина сняться в нескольких кадрах для моего фильма, это будет прекрасно.

Вообще, у нас хорошие отношения, мы неплохо ладим с Путиным. Я думаю, он уважает тот факт, что я играл жёстко и отчаянно, и однажды он меня спросил, не было ли мне неловко, когда я упал во время представления команд в Москве. Я ответил, что в такой момент надо плакать или смеяться. Я выбрал второй вариант, и он согласился», – цитирует Эспозито ТАСС.

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