Участник Суперсерии и основатель «Тампы» Эспозито рассказал о хороших отношениях с Путиным

Участник хоккейной Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады и основатель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фил Эспозито рассказал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.



«Знаю, что есть и советский фильм про Суперсерию, и тоже не уверен, что он получился хорошим – слишком много упускается. Я делал документальный фильм, который назывался Espose Russia. Мы собирались его выпустить в этом году, но там был один сегмент, в котором мы собирались снимать Владимира Путина, и он давал согласие на это, но началась пандемия коронавируса, и мы не смогли приехать в Россию. Если получится уговорить Путина сняться в нескольких кадрах для моего фильма, это будет прекрасно.



Вообще, у нас хорошие отношения, мы неплохо ладим с Путиным. Я думаю, он уважает тот факт, что я играл жёстко и отчаянно, и однажды он меня спросил, не было ли мне неловко, когда я упал во время представления команд в Москве. Я ответил, что в такой момент надо плакать или смеяться. Я выбрал второй вариант, и он согласился», – цитирует Эспозито ТАСС.