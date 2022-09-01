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Никита Михайлис сообщил, что летом на него выходили клубы НХЛ

Никита Михайлис сообщил, что летом на него выходили клубы НХЛ
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Нападающий «Барыса» Никита Михайлис рассказал о решении остаться в клубе, а также о роли капитана команды.

«Удивило решение Романа Старченко после 14 лет в «Барысе» перейти в «Спартак»? Конечно. Все мы думали, что Роман закончит свою карьеру в «Барысе». Но это спорт. Каждый выбирает для себя лучшие условия.

Как ощущаю себя в роли капитана? Втягиваюсь в эту роль. Есть свои нюансы, в команде много молодых ребят.

Как выстраиваются взаимоотношения с иностранцами? С английским языком у меня нормально: последние четыре-пять лет играю с иностранцами в одном звене. Хочешь или не хочешь — заговоришь (смеётся). Не так давно начал заниматься с репетитором. С Линденом Веем не просто выходим в одном звене, но и общаемся хорошо. Он своего рода проводник между мной и новыми легионерами.

Мне уже удалось забросить несколько шайб с набросов Джесси Грэма. Смеёмся вместе с ним на этот счёт, он мне говорит: «Давай-давай, езжай на пятачок, тебя там шайба уже ждёт». Все ребята хорошие и позитивные, с большим опытом игры в большинстве. Много обсуждаем хоккей между собой.

Почему остался в «Барысе»? Мы много разговаривали с семьёй и агентом. Решали, что для меня лучше. К тому же я был ограниченно свободным агентом. То, что в итоге получилось, — только к лучшему. «Барыс» — моя родная команда. Конечно, деньги — это немаловажный фактор. Хоккей — это бизнес. Руководство каждой команды решает, сколько оно готово потратить на того или иного игрока. Я всем доволен, меня всё устраивает.

Алексей Волков (генменеджер «Авангарда». — Прим. «Чемпионата») открыто говорил об интересе со стороны «Авангарда». Вам это льстит? Я на это пока особо внимания не обращаю. Моя задача — хорошо подготовиться к сезону и плодотворно его провести в составе «Барыса».

Поступали ли звонки из Северной Америки? Да, этим летом на меня выходили из команд НХЛ. Но, повторюсь, я решил, что лучше остаться в КХЛ», — цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.

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