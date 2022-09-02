«Это было бы интересно болельщикам». Третьяк — о проведении суперсерии Россия — Канада

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что предлагал провести суперсерию между сборными России и Канады 25 лет назад. Он также отметил, что подобные матчи будут актуальны и сейчас.
«Я считаю, что, конечно, это было бы интересно, естественно, и болельщикам Канады, и болельщикам России.
Я обратился к президенту Национальной хоккейной лиги, Федерации хоккея Канады, даже к премьер-министру. Премьер-министр сказал, что это интересно, а в НХЛ сказали, что это уже неинтересно. Почему? Потому что у нас многие российские хоккеисты играют в НХЛ. Почему только с Россией? Финны, шведы… играют, чехи. В общем, они не восприняли эту идею», – приводят слова Третьяка «РИА Новости Спорт».
Напомним, 50 лет назад началась суперсерия между сборными СССР и Канады. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также сыграла один раз вничью.
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