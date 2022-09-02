Борис Михайлов раскритиковал латвийского судью за ошибку в матче Суперсерии-1972 с Канадой

Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, участник Суперсерии‑1972 Борис Михайлов раскритиковал латвийского судью за воротами в переломном шестом матче. По мнению специалиста, рефери не разглядел гол сборной СССР.
«В шестой встрече мы ведём со счётом 2:1. С пятачка Володя Петров забрасывает третью шайбу. Латвийский судья за воротами заснул и не зажёг фонарь. Нам не засчитали шайбу. А мы бы в шестом матче выиграли! Этот судья испортил всю кампанию нашу. Вот это, с моей точки зрения, был переломный момент. Если судьи против нас играют, как их можно обыграть? Тем более у нас», — сказал Михайлов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в шестом матче Суперсерии сборная Канады обыграла СССР в Москве со счётом 3:2. До этого момента счёт в серии был равный — по две победы у каждой команды, а также одна ничья. В дальнейшем канадцы выиграли ещё два матча и одержали победу в Суперсерии — 4-3.
- 2 сентября 2022
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