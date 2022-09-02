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Пугачёва запела, СССР и Америка договаривались, каким был мир, когда началась Суперсерия-1972

Пугачёва запела, СССР и США устроили «разрядку». Каким был мир, когда началась Суперсерия
Егор Бульчук
Мир при Суперсерии-1972
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Проблемы русских писателей, страшный теракт в Мюнхене, дебют на большой сцене Майкла Джексона и лучшего украинского футболиста.

Ровно полвека назад, 2 сентября 1972 года, в Монреале стартовала Суперсерия между сборными СССР и Канады. Каким тогда был мир вокруг?

Главный тест для «Красной машины». Хроники великой Суперсерии – 1972 Главный тест для «Красной машины». Хроники великой Суперсерии – 1972

В свет выходят сразу три эпохальных фильма: научно-фантастическая картина «Солярис» Андрея Тарковского, военная драма «А зори здесь тихие» и классика криминала «Крёстный отец».

Алла Пугачёва начинает свой путь к славе. Певица выходит из декретного отпуска и устраивается солисткой в Государственный эстрадно-джазовый оркестр. В его составе Пугачёва – в то же время, что и советские хоккеисты – отправляется на первые в карьере зарубежные гастроли.

Алла Пугачёва

Алла Пугачёва

Фото: РИА Новости

Америка знакомится с Майклом Джексоном. 13-летний подросток выпускает дебютный альбом Got to Be There, а вскоре после этого и второй – Ben.

В Калифорнии рождается Дуэйн «Скала» Джонсон, в Санкт-Петербурге – Константин Хабенский, в Балашихе – Василий Уткин, а в Марселе – Зинедин Зидан.

ГДР и ФРГ подписывают так называемый Основополагающий договор – документ ознаменовывает первые шаги республик на сближение друг с другом.

На футбольном Евро сборная ФРГ во главе с Гердом Мюллером в финале обыгрывает национальную команду Советского Союза.

«Я думаю, ему не больно…» Умер великий футбольный бомбардир Герд Мюллер «Я думаю, ему не больно…» Умер великий футбольный бомбардир Герд Мюллер

Украинец Олег Блохин, будущий обладатель «Золотого мяча» и рекордсмен футбольной сборной по забитым голам и проведённым матчам, дебютирует в национальной команде.

Олег Блохин

Олег Блохин

Фото: РИА Новости

В японском Саппоро проходит зимняя Олимпиада, а затем в Мюнхене – летняя. Но вместо праздника спорта все причастные получают трагедию. Члены палестинской террористической организации «Чёрный сентябрь» совершают теракт. 17 погибших, большинство – представители израильской делегации.

В финале баскетбольного турнира на мюнхенских Играх встречаются сборные США и СССР. Советские спортсмены вырывают победу в буквальном смысле на последней секунде. Из-за проблем с отсчётом времени они трижды вводили мяч в игру. Американцы подали несколько протестов и до сих пор не признают тот результат. В России 45 лет спустя снимают фильм «Движение вверх», посвящённый этому матчу.

Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного

37-й президент США Ричард Никсон – в середине своего второго срока. Леонид Брежнев руководит СССР восьмой год (потом будет ещё десять).

В Москве главы государств подписывают «Основы взаимоотношений между СССР и США». Так начинается период «разрядки» в холодной войне.

Ричард Никсон и Леонид Брежнев в мае 1972 года

Ричард Никсон и Леонид Брежнев в мае 1972 года

Фото: РИА Новости

В Штатах начинается Уотергейтский скандал – полиция арестовывает пять человек, которые устанавливали подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт». После того как содержание переговоров между членами партии становится достоянием общественности, политическая карьера Никсона стремительно пикирует и заканчивается отставкой.

«Старение! Здравствуй, моё старение! Крови медленное струение», – 32-летний Иосиф Бродский пишет огромное стихотворение под названием «1972». В этом году поэта вызывают на очередную беседу в МВД и ставят перед выбором – эмиграция или тюрьмы и психбольницы. Бродский уезжает, но в письме на имя Брежнева выражает надежду на то, что вернётся: «Поэты всегда возвращаются – во плоти или на бумаге».

Иосиф Бродский

Иосиф Бродский

Фото: РИА Новости

Москва отказывает в визе шведским представителям нобелевского комитета – они собирались вручить премию по литературе Александру Солженицыну.

Нельсон Мандела восьмой год находится в заключении на острове Роббен рядом с мысом Доброй Надежды.

Шарль де Голль приходит к власти во Франции.

Доля нефти в мировом энергопотреблении поднимается выше 40%, и государства – члены ОПЕК впервые принимают коллегиальное решение поднять цены на энергоносители. Стоимость одного барреля увеличивается до $ 3,5.

Сильвия Кук и Джон Файерфакс становятся первыми людьми, которые на гребной лодке пересекли Тихий океан. Они высаживаются в Австралии после 362 дней в воде.

Землетрясение в Никарагуа уносит жизни свыше 10 000 человек.

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