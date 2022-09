Пугачёва запела, СССР и США устроили «разрядку». Каким был мир, когда началась Суперсерия

Ровно полвека назад, 2 сентября 1972 года, в Монреале стартовала Суперсерия между сборными СССР и Канады. Каким тогда был мир вокруг?

В свет выходят сразу три эпохальных фильма: научно-фантастическая картина «Солярис» Андрея Тарковского, военная драма «А зори здесь тихие» и классика криминала «Крёстный отец».

Алла Пугачёва начинает свой путь к славе. Певица выходит из декретного отпуска и устраивается солисткой в Государственный эстрадно-джазовый оркестр. В его составе Пугачёва – в то же время, что и советские хоккеисты – отправляется на первые в карьере зарубежные гастроли.

Алла Пугачёва Фото: РИА Новости

Америка знакомится с Майклом Джексоном. 13-летний подросток выпускает дебютный альбом Got to Be There, а вскоре после этого и второй – Ben.

В Калифорнии рождается Дуэйн «Скала» Джонсон, в Санкт-Петербурге – Константин Хабенский, в Балашихе – Василий Уткин, а в Марселе – Зинедин Зидан.

ГДР и ФРГ подписывают так называемый Основополагающий договор – документ ознаменовывает первые шаги республик на сближение друг с другом.

На футбольном Евро сборная ФРГ во главе с Гердом Мюллером в финале обыгрывает национальную команду Советского Союза.

Украинец Олег Блохин, будущий обладатель «Золотого мяча» и рекордсмен футбольной сборной по забитым голам и проведённым матчам, дебютирует в национальной команде.

Олег Блохин Фото: РИА Новости

В японском Саппоро проходит зимняя Олимпиада, а затем в Мюнхене – летняя. Но вместо праздника спорта все причастные получают трагедию. Члены палестинской террористической организации «Чёрный сентябрь» совершают теракт. 17 погибших, большинство – представители израильской делегации.

В финале баскетбольного турнира на мюнхенских Играх встречаются сборные США и СССР. Советские спортсмены вырывают победу в буквальном смысле на последней секунде. Из-за проблем с отсчётом времени они трижды вводили мяч в игру. Американцы подали несколько протестов и до сих пор не признают тот результат. В России 45 лет спустя снимают фильм «Движение вверх», посвящённый этому матчу.

37-й президент США Ричард Никсон – в середине своего второго срока. Леонид Брежнев руководит СССР восьмой год (потом будет ещё десять).

В Москве главы государств подписывают «Основы взаимоотношений между СССР и США». Так начинается период «разрядки» в холодной войне.

Ричард Никсон и Леонид Брежнев в мае 1972 года Фото: РИА Новости

В Штатах начинается Уотергейтский скандал – полиция арестовывает пять человек, которые устанавливали подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт». После того как содержание переговоров между членами партии становится достоянием общественности, политическая карьера Никсона стремительно пикирует и заканчивается отставкой.

«Старение! Здравствуй, моё старение! Крови медленное струение», – 32-летний Иосиф Бродский пишет огромное стихотворение под названием «1972». В этом году поэта вызывают на очередную беседу в МВД и ставят перед выбором – эмиграция или тюрьмы и психбольницы. Бродский уезжает, но в письме на имя Брежнева выражает надежду на то, что вернётся: «Поэты всегда возвращаются – во плоти или на бумаге».

Иосиф Бродский Фото: РИА Новости

Москва отказывает в визе шведским представителям нобелевского комитета – они собирались вручить премию по литературе Александру Солженицыну.

Нельсон Мандела восьмой год находится в заключении на острове Роббен рядом с мысом Доброй Надежды.

Шарль де Голль приходит к власти во Франции.

Доля нефти в мировом энергопотреблении поднимается выше 40%, и государства – члены ОПЕК впервые принимают коллегиальное решение поднять цены на энергоносители. Стоимость одного барреля увеличивается до $ 3,5.

Сильвия Кук и Джон Файерфакс становятся первыми людьми, которые на гребной лодке пересекли Тихий океан. Они высаживаются в Австралии после 362 дней в воде.

Землетрясение в Никарагуа уносит жизни свыше 10 000 человек.