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«Спартак» вырвал победу в матче с «Амуром» на 57-й минуте

«Спартак» вырвал победу в матче с «Амуром» на 57-й минуте
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Хохлачёв (Кугрышев, Локтионов) – 12:26 (5x5)   1:1 Руденков (Николишин) – 15:06 (5x4)   2:1 Любимов (Чибриков, Рыбар) – 17:48 (5x5)   2:2 Кэлоф (Николишин, Йордан) – 36:25 (5x4)   3:2 Талалуев – 56:22 (5x5)

На 13-й минуте Александр Хохлачёв вывел москвичей вперёд. На 16-й минуте Игорь Руденков, с передачи Ивана Николишина реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 18-й минуте Роман Любимов во второй раз поразил ворота «Амура». Очко за результативную передачу получил голкипер москвичей Патрик Рыбар. На 37-й минуте Эндрю Кэлоф реализовал большинство и сравнял счёт. На 57-й минуте Илья Талалуев вывел москвичей в третий раз вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Спартак» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 4 сентября.

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