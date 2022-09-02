«Спартак» вырвал победу в матче с «Амуром» на 57-й минуте

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).
На 13-й минуте Александр Хохлачёв вывел москвичей вперёд. На 16-й минуте Игорь Руденков, с передачи Ивана Николишина реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 18-й минуте Роман Любимов во второй раз поразил ворота «Амура». Очко за результативную передачу получил голкипер москвичей Патрик Рыбар. На 37-й минуте Эндрю Кэлоф реализовал большинство и сравнял счёт. На 57-й минуте Илья Талалуев вывел москвичей в третий раз вперёд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Спартак» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 4 сентября.
- 2 сентября 2022
-
21:52
-
21:42
-
21:22
-
21:21
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
20:08
-
19:58
-
19:29
-
19:09
-
18:46
-
18:10
-
17:42
-
17:13
-
16:58
-
16:27
-
16:19
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
14:57
-
14:46
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:23
-
13:15