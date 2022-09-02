«Спартак» вырвал победу в матче с «Амуром» на 57-й минуте

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

На 13-й минуте Александр Хохлачёв вывел москвичей вперёд. На 16-й минуте Игорь Руденков, с передачи Ивана Николишина реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 18-й минуте Роман Любимов во второй раз поразил ворота «Амура». Очко за результативную передачу получил голкипер москвичей Патрик Рыбар. На 37-й минуте Эндрю Кэлоф реализовал большинство и сравнял счёт. На 57-й минуте Илья Талалуев вывел москвичей в третий раз вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Спартак» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 4 сентября.