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Соколов – об игре с «Барысом» после 2:0: перестали бросать, давить, расслабились

Соколов – об игре с «Барысом» после 2:0: перестали бросать, давить, расслабились
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Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Соколов рассказал о победе над «Барысом» (4:3, Б).

«Первый период был под нашим контролем, потом маленько отпустили ситуацию, чуть расслабились, перестали давить, и повернули в другую сторону. В конце показали характер, слава богу выиграли.

Забросил в дебютном матче, усиленно ли готовился? Не только к дебютной встрече, к каждому матчу настраиваюсь как на последний бой.

Что случилось после 2:0? Перестали бросать, давить, отпустили ситуацию, расслабились. Поэтому так и получилось.

Впереди матч с «Авангардом», будет ли он принципиальным? Чуть-чуть, наверное. А так не зацикливаюсь на этом. Просто нужно выходить и делать то, что требует тренер, пытаться выигрывать командой», – цитирует Соколова «Белорусский хоккей».

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