Соколов – об игре с «Барысом» после 2:0: перестали бросать, давить, расслабились

Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Соколов рассказал о победе над «Барысом» (4:3, Б).

«Первый период был под нашим контролем, потом маленько отпустили ситуацию, чуть расслабились, перестали давить, и повернули в другую сторону. В конце показали характер, слава богу выиграли.



Забросил в дебютном матче, усиленно ли готовился? Не только к дебютной встрече, к каждому матчу настраиваюсь как на последний бой.



Что случилось после 2:0? Перестали бросать, давить, отпустили ситуацию, расслабились. Поэтому так и получилось.



Впереди матч с «Авангардом», будет ли он принципиальным? Чуть-чуть, наверное. А так не зацикливаюсь на этом. Просто нужно выходить и делать то, что требует тренер, пытаться выигрывать командой», – цитирует Соколова «Белорусский хоккей».