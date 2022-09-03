Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в драматичной серии буллитов

Только что в Минске на «Минск-Арене» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало нур-султанский «Барыс». Встреча завершилась победой минчан в серии буллитов со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0).



На девятой минуте Дмитрий Соколов открыл счёт в матче с передач Марка Барберио и Шона Лалонда, на 22-й Ник Меркли увеличил преимущество хозяев, забив после пасов Игоря Мартынова и Шона Лалонда.



На 37-й минуте гости отыграли одну шайбу усилиями Антона Сагадеева, которому ассистировали Иван Мищенко и Джесси Грэм. На 42-й Антон Сагадеев оформил дубль после паса Кирилла Савицкого. На 47-й Адиль Бекетаев впервые в матче вывел «Барыс» вперёд. Ему ассистировали Егор Петухов и Кирилл Савицкий. На 59-й минуте Брэндон Козун сравнял счёт в формате 6х5.



В серии буллитов минчане уступали после четырёх бросков со счётом 0:1, но сначала сумели сравнять счёт, а затем одержать победу.

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