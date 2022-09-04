«Автомобилист» нанёс «Северстали» первое поражение в сезоне

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

На шестой минуте Кёртис Валк реализовал большинство и вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Павел Куликов удвоил преимущество «Автомобилиста». На 18-й минуте Давид Думбадзе с передачи Дмитрия Моисеева отыграл один гол, забив в меньшинстве. На 30-й минуте Ефим Гуркин в третий раз поразил ворота гостей. На 38-й минуте Даниил Вовченко сократил отставание до минимума. На 49-й минуте Адам Лишка сравнял счёт. На 58-й минуте Брукс Мэйсек забил четвёртый гол екатеринбургской команды.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Северсталь», потерпевшая первое поражение в сезоне, отправится в гости к «Металлургу». Оба матча состоятся 6 сентября.