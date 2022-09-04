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«Автомобилист» нанёс «Северстали» первое поражение в сезоне

«Автомобилист» нанёс «Северстали» первое поражение в сезоне
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Валк (Эберт, Мэйсек) – 05:59 (5x4)   2:0 Куликов (Хрипунов, Обидин) – 16:07 (5x5)   2:1 Думбадзе (Моисеев) – 17:29 (4x5)   3:1 Гуркин – 29:02 (5x5)   3:2 Вовченко (Пресс, Пилипенко) – 37:53 (5x4)   3:3 Лишка (Морозов, Гераськин) – 48:04 (5x4)   4:3 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 57:39 (5x4)

На шестой минуте Кёртис Валк реализовал большинство и вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Павел Куликов удвоил преимущество «Автомобилиста». На 18-й минуте Давид Думбадзе с передачи Дмитрия Моисеева отыграл один гол, забив в меньшинстве. На 30-й минуте Ефим Гуркин в третий раз поразил ворота гостей. На 38-й минуте Даниил Вовченко сократил отставание до минимума. На 49-й минуте Адам Лишка сравнял счёт. На 58-й минуте Брукс Мэйсек забил четвёртый гол екатеринбургской команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Северсталь», потерпевшая первое поражение в сезоне, отправится в гости к «Металлургу». Оба матча состоятся 6 сентября.

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