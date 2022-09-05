Совет Федерации хоккея Канады поддержал главу организации в деле по сексуальному насилию

Как сообщает TSN Hockey, совет управляющих Федерации хоккея Канады поддерживает президента и главного исполнительного директора федерации Скотта Смита.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал к смене руководства федерации на фоне сексуального скандала в молодёжной сборной Канады.

Напомним, в конце июля стало известно, что часть хоккеистов молодёжной сборной Канады образца 2018 года, которая не приняла участия в третьем раунде расследования группового изнасилования, пожизненно дисквалифицируют. Ранее женщина заявила, что в июне 2018 года восемь игроков Канадской хоккейной лиги и хоккеистов молодёжной сборной Канады изнасиловали её.

Скотт Смит занимает пост президента и главного исполнительного директора Федерации хоккея Канады с 2016 года.