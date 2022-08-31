Премьер-министр Канады выступил с заявлением о делах сексуального насилия в местном хоккее

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался о проблемах в местном хоккее и о делах по сексуальному насилию, связанных с представителями канадских сборных.

«Совершенно очевидно, что и правительство, и канадцы в целом потеряли доверие к руководству Федерации хоккея Канады. И чем больше времени потребуется организации, чтобы понять это, тем с большими трудностями они столкнутся», — приводит слова Трюдо журналистка Эшли Бёрк на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в конце июля стало известно, что часть хоккеистов молодёжной сборной Канады образца 2018 года, которая не приняла участия в третьем раунде расследования группового изнасилования, пожизненно дисквалифицируют. Ранее женщина заявила, что в июне 2018 года восемь игроков Канадской хоккейной лиги и хоккеистов молодёжной сборной Канады изнасиловали её.