Премьер-министр Канады выступил с заявлением о делах сексуального насилия в местном хоккее

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался о проблемах в местном хоккее и о делах по сексуальному насилию, связанных с представителями канадских сборных.
«Совершенно очевидно, что и правительство, и канадцы в целом потеряли доверие к руководству Федерации хоккея Канады. И чем больше времени потребуется организации, чтобы понять это, тем с большими трудностями они столкнутся», — приводит слова Трюдо журналистка Эшли Бёрк на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в конце июля стало известно, что часть хоккеистов молодёжной сборной Канады образца 2018 года, которая не приняла участия в третьем раунде расследования группового изнасилования, пожизненно дисквалифицируют. Ранее женщина заявила, что в июне 2018 года восемь игроков Канадской хоккейной лиги и хоккеистов молодёжной сборной Канады изнасиловали её.
- 31 августа 2022
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