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Сегодня исполняется 11 лет с момента гибели ХК «Локомотив»

Сегодня исполняется 11 лет с момента гибели ХК «Локомотив»
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Сегодня, 7 сентября, исполняется 11 лет с момента трагической гибели хоккейной команды «Локомотив».

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлете из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Сегодня все матчи Фонбет Чемпионата КХЛ начнутся с минуты молчания. «Локомотив» проведёт домашний матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало встречи – в 19:00 мск.

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