The Hockey Writers: каждый знает, что Капризов — суперзвезда. Но он превзойдёт ожидания

Журналист The Hockey Writers Тайсон Маккей высказался о том, что ждёт российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в новом сезоне НХЛ. По мнению обозревателя, форвард «дикарей» должен выиграть «Арт Росс Трофи» — приз, вручаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

«Кирилл Капризов вписал своё имя во все книги рекордов команды в прошлом сезоне, проведя лучшую кампанию по набранным очкам за всю историю «Уайлд». С 47 голами и 61 передачей он стал первым игроком, преодолевшим отметку в 100 очков, и сделал это после слабого старта сезона. Его способность брать на себя управление игрой была уникальной. Фанаты «Миннесоты» никогда не видели чего-либо похожего, а он делал это регулярно. Молодую суперзвезду ждёт год ещё лучше в будущем сезоне.



Когда Капризов наконец перешёл в НХЛ в сезоне-2020/2021, в «Миннесоте» было много шума о его способностях и потенциале стать нападающим для топ-6 клуба. Он принял эти ожидания и разрушил их своим выступлением, сыграв на уровне победителя «Колдер Трофи». В следующем сезоне, 2021/2022, вся НХЛ смотрела на него как на первоклассного крайнего нападающего со звёздным потенциалом, и он снова поднялся к новым высотам, набрав 108 очков. Заглядывая в новый сезон, каждый знает, что Капризов — суперзвезда, но, опять же он собирается превзойти эти ожидания и принести «Уайлд» их первый в истории «Арт Росс Трофи», — приводит слова Маккея The Hockey Writers.