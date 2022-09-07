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«Витязь» разгромил «Барыс» со счётом 5:0

«Витязь» разгромил «Барыс» со счётом 5:0
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Витязь» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 5:0 (1:0, 0:0, 4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2022, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 0
Барыс
Нур-Султан
1:0 Уилсон (Граовац) – 19:37 (5x5)   2:0 Старков (Руа, Смолин) – 43:52 (5x4)   3:0 Кара (Галузин) – 47:05 (5x4)   4:0 Руа (Уилсон) – 48:44 (4x3)   5:0 Рассказов (Гончаров) – 52:57 (5x5)

На последней минуте первого периода Скотт Уилсон с передачи Тайлера Граоваца вывел подольскую команду вперёд. На 44-й минуте Степан Старков, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Витязя». На 48-й минуте Владислав Кара с передачи Владимира Галузина в третий раз поразил ворота «Барыса». На 49-й минуте Жереми Руа забросил четвёртую шайбу. На 53-й минуте Кирилл Рассказов довёл счёт до разгромного.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях сыграет с «Сочи». «Витязь» в Балашихе примет «Локомотив». Оба матча состоятся 9 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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