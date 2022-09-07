«Витязь» разгромил «Барыс» со счётом 5:0

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Витязь» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 5:0 (1:0, 0:0, 4:0).
На последней минуте первого периода Скотт Уилсон с передачи Тайлера Граоваца вывел подольскую команду вперёд. На 44-й минуте Степан Старков, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Витязя». На 48-й минуте Владислав Кара с передачи Владимира Галузина в третий раз поразил ворота «Барыса». На 49-й минуте Жереми Руа забросил четвёртую шайбу. На 53-й минуте Кирилл Рассказов довёл счёт до разгромного.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях сыграет с «Сочи». «Витязь» в Балашихе примет «Локомотив». Оба матча состоятся 9 сентября.
- 7 сентября 2022
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