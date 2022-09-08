Форвард минского «Динамо» Меркли оштрафован за удар коленом в матче с «Салаватом»

Нападающий минского «Динамо» Ник Меркли оштрафован за эпизод в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:4).



«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев». Время – 45:25. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего минского «Динамо» Ника Меркли по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар соперника коленом), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

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