Форвард минского «Динамо» Меркли оштрафован за удар коленом в матче с «Салаватом»
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Нападающий минского «Динамо» Ник Меркли оштрафован за эпизод в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:4).
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев». Время – 45:25. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего минского «Динамо» Ника Меркли по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар соперника коленом), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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