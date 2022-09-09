«У меня серьёзные опасения». Торторелла недоволен атмосферой в раздевалке «Филадельфии»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла выразил опасения по поводу атмосферы в раздевалке клуба.



«Я не тороплюсь с назначением капитана. Что касается раздевалки… У меня большие опасения по этому поводу.



Я провёл некоторое время в офисе, разговаривая с игроками, с персоналом, с генменеджером (Чак Флетчер. — прим. «Чемпионата»), со всем фронт-офисом. И у меня есть серьёзные опасения по поводу того, что там происходит.



Нельзя выходить на лёд, пока не наведёшь порядок в раздевалке. Стандарты и ответственность должны быть на первом месте. Я думаю, нам есть над чем поработать в этом смысле», — приводит слова Тортореллы Sportsnet.



Напомним, 64-летний специалист возглавил «лётчиков» в июне 2022 года.