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«У меня серьёзные опасения». Торторелла недоволен атмосферой в раздевалке «Филадельфии»

«У меня серьёзные опасения». Торторелла недоволен атмосферой в раздевалке «Филадельфии»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла выразил опасения по поводу атмосферы в раздевалке клуба.

«Я не тороплюсь с назначением капитана. Что касается раздевалки… У меня большие опасения по этому поводу.

Я провёл некоторое время в офисе, разговаривая с игроками, с персоналом, с генменеджером (Чак Флетчер. — прим. «Чемпионата»), со всем фронт-офисом. И у меня есть серьёзные опасения по поводу того, что там происходит.

Нельзя выходить на лёд, пока не наведёшь порядок в раздевалке. Стандарты и ответственность должны быть на первом месте. Я думаю, нам есть над чем поработать в этом смысле», — приводит слова Тортореллы Sportsnet.

Напомним, 64-летний специалист возглавил «лётчиков» в июне 2022 года.

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