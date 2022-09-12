Хо-Сэнг: сформировал свою игру благодаря Роналдиньо, люблю веселиться на площадке

Канадский нападающий «Салавата-Юлаева» Джош Хо-Сэнг рассказал, как формировал собственный стиль игры.

«Мне нравится игра сама по себе, я хочу веселиться. Немногие видят в спорте искусство. Но для меня каждая игра – это как чистый холст, на котором я хочу написать свою картину. Я хочу демонстрировать своё мастерство. Мне нравится как-то смущать парней и обращать на себя внимание, когда они сидят на скамейке и слушают указания тренера. Это очень весело. Мне нравится исполнять сложные финты клюшкой и удивлять соперников, не знающих, что я выкину на этот раз. Я всегда был таким и всегда кто-то видел в этом проблему. Но для меня это единственный возможный стиль, только так я и могу играть. На льду я стараюсь не думать слишком много, а следую инстинктам, реагирую. Я именно играю. Я как вода, которая всё время находится в движении.

Как тренировал свои навыки? Думаю, всё благодаря маме и папе. У каждого игрока есть врождённые навыки. Когда я был молод, то никогда не позволял никому контролировать свою игру. Для меня это очень важно. Современный хоккей очень структурирован. Детям говорят делать это или это. Я же всегда был сконцентрирован на получении удовольствия. Сейчас люди пытаются высосать всё веселье из игры, делают из хоккея бизнес. Но это же в первую очередь игра.

Подростком занимался теннисом? Да, родители мне предложили. Нельзя было заведомо знать, что я стану профессиональным хоккеистом. Поэтому я занимался и другими видами, искал разные пути, пробовал что-то новое – теннис, футбол, баскетбол. Хоккей был для меня очень важен, я уделял ему по три часа в день. Но я также занимался и другими видами по два часа. Мне нравилось, я был ребёнком, мне нужна была активность. Видеоигры не помогут попасть в НХЛ. И спустя время я понял, насколько важно было заниматься другими видами. Я хорошо играл в 9-10 лет. Но в 16-17 я делал то, что другие просто не могли. Тот же свой дриблинг и движения я отточил далеко не благодаря хоккею. Для непредсказуемости на площадке нужны разные виды тренировок.

Мой любимый игрок всех времён – это Роналдиньо. Я сформировал свою игру благодаря нему. Месси хорош, он лучший в истории. Но Лео своей игрой не источал столько веселья, как Роналдиньо. Я хочу прожить не просто хорошую, а счастливую жизнь. Роналдиньо выиграл одну Лигу чемпионов, но сделал это с весельем. Я не говорю, что Месси не получает удовольствия. Уверен, что он был счастлив после каждого выигранного «Золотого мяча». Но для меня важно черпать наслаждение от самой игры, всегда улыбаться, веселиться на поле. Некоторые футболисты говорили, что хотели бы, чтобы после смерти их похоронили на футбольном поле. И я понимаю это чувство», — цитирует нападающего «Бизнес Online».

Напомним, Хо-Сэнг получил травму в своём дебютном матче в КХЛ с питерским СКА (2:3 ОТ), был прооперирован и выбыл на три месяца.